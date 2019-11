Citadel krijgt lift of roltrap “We willen de toegankelijkheid van de site aanpakken” Vanessa Dekeyzer

13 november 2019

15u04 0 Diest De stad gaat investeren in de toegankelijkheid tussen het stadscentrum en de citadel. Bedoeling is dat er, naast de bouw van een nieuwe trap, ook een lift of een roltrap wordt geïnstalleerd. “We gaan ook over tot de restauratie van de historische courtines”, zegt schepen van Stadsontwikkeling Bart Stals (DDS).

In het meerjarenplan wil Diest zich verder als zorgstad profileren en dat via de bouw van een nieuw ziekenhuis. Dat zou eerst komen op de citadel maar die piste werd verlaten. “We gaan in 2023 samen met het AZ Diest een nieuw regionaal ziekenhuis bouwen op de Verversgracht”, zegt burgemeester Christophe De Graef (Open Diest). “Een ziekenhuis is onmisbaar voor onze stad, niet alleen voor de gezondheidszorg van onze inwoners, maar ook als ondersteuning van onze lokale economie. En we blijven een actieve rol binnen de nieuwe eerstelijnszone spelen.”

Met de definitieve keuze voor de Verversgracht moet de stad dus op zoek naar een andere definitieve herbestemming van de citadel. “We gaan actief op zoek naar privé-investeerders aangezien ziekenhuis er nu niet meer komt om zo toch een realisatie te krijgen van de hele site”, zegt schepen Stals. “Hopelijk komen we zo tot een mooi project.”

In afwachting van dat project wil de stad wel al starten met enkele werken op de citadel. “De laatste jaren is deze locatie uitgegroeid tot een levendige broeiplaats van allerhande activiteiten. Sportclubs, culturele verenigingen, onderwijsinstellingen en jeugdwerking vonden er hun nieuwe thuis. Dat is fantastisch, maar de site heeft nog meer potentieel.”

In de eerste plaats gaat de stad zorgen voor voor een goede ontsluiting met de rest van het centrum. “Wie van de citadel naar de stad wil gaan, kan dat via een trap met tachtig treden. Omgekeerd moet je dan ook weer tachtig treden opgaan. Dat is niet voor iedereen haalbaar, vandaar dat we een soort lift of roltrap willen installeren”, zegt schepen Stals. “In totaal hebben we een budget van anderhalf miljoen euro om de toegankelijkheid van de site te verbeteren. Daarnaast gaan we ook investeren in de oude beschermde gebouwen in de vijfhoek, de zogenaamde courtines. Hier kunnen creatieve verenigingen eventueel terecht of andere diensten, zoals de kunstacademie van de stad.”

“Een lift zou hier wel welkom zijn”, klinkt het aan de trappen van de citadel. “We gaan de trapjes wel af, maar om terug op te gaan, gebruiken we de alternatieve route langs de weg. Dat is misschien iets verder rond, maar haalbaarder. Het is ook misschien aangeraden om die lift groot genoeg te maken, want heel veel mensen gebruiken de toegangsweg van de citadel naar de stad en omgekeerd."