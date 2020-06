Cinema Paradiso opent weer de deuren en Diestortion gaat voor light-versie DDH

26 juni 2020

15u21 0 Diest Vanaf vrijdag 3 juni kan je, net als in andere bioscopen, opnieuw naar de film in Cinema Paradiso en tussen maandag 6 en zaterdag 11 juli gaan er op verschillende locaties de zogenaamde Diestortion: The Secret Sessions door in Diest.

Vanaf vrijdag 3 juli heropent de cinemazaal op de Citadel haar deuren. De programmatie staat op punt en de tarieven blijven ongewijzigd. Ook Dox Offixe gaat vanaf september weer maandelijks door. De capaciteit wordt beperkt tot veertig mensen en er is een aparte in- en uitgang. Ter plaatse is er geen kassaverkoop zodat je alleen online kan reserveren tot 20.30 uur op de avond van de vertoning. Tickets voor volwassenen kosten 6 euro, jongeren onder de 26 jaar betalen 3 euro, net als mensen met 3 euro jongerentarief, -26 jaar en personen met verhoogde tegemoetkoming.

Diestortion wordt ‘Diestortion The Secret Sessions’

Ook het Diestortion concept gaat deze zomer door, weliswaar in een coronaversie en omgedoopt tot ‘Diestortion: The Secret Sessions’. Concreet worden er, van maandag 6 tot en met zaterdag 11 juli, ‘geheime optredens georganiseerd op geheime en alternatieve locaties’. Volgens de organisatoren kunnen die locaties zowat overal zijn zoals een bos, een verlaten gebouw of een kazerne, maar waar de concerten precies doorgaan houden ze nog even geheim.

“Wees gerust, de locaties passen perfect bij elke band”, is het enige wat ze erover loslaten. Welke bands precies optreden vind je op hun website. Voor elk concert, naargelang de locatie, worden 40 tot 60 toeschouwers toegelaten. Drank wordt er niet verkocht, maar je mag zelf iets meebrengen, op voorwaarde dat je nadien je leeggoed weer mee naar huis pakt. “Concerten in tijden van corona, it’s a dirty job but somebody’s got to do it. Als CC Diest zijn we eindelijk terug en kunnen én mogen we weer iets organiseren. We zijn ervan overtuigd dat we ook onder deze omstandigheden onvergetelijke momenten aan elke toeschouwer kunnen bezorgen”, besluit de directeur van het cultureel centrum Dave Van den Broeck.

Tickets boek je via hun site.