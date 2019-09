Chirojongeren starten hun werkjaar in Halve Maan tijdens Ambriage Kristien Bollen

07 september 2019

Diest is dit weekend de gaststad van Ambriage KABLAM. Alle leiding uit de provincie Antwerpen en Vlaams Brabant openen samen het nieuwe Chirojaar.

Ambriage wordt jaarlijks georganiseerd op vier locaties. Het provinciedomein de Halve Maan in Diest is daar dit jaar één van. Zo’n 1200 jongeren genoten vandaag van verschillende spelen, een hindernissenparcours, een 3D-twister, bakfietsen, enz. Buiten al deze gekke activiteiten zijn er ook tal van workshops en een massamoment voorzien. De chirojongeren, die komend deel zullen uitmaken van de leiding in hun plaatselijke werking, genieten zaterdagavond nog van een stevige fuif op het provinciedomein. Heel wat jongeren zullen er ook blijven camperen om zondagochtend huiswaarts te keren en present te zijn op hun chrirowerking in hun eigen gemeente.