Canvas als eerbetoon voor zorgverleners van woonzorgcentrum ‘Sint-Augustinus’ in Diest DDH

24 juli 2020

15u59 0 Diest Fotograaf Hendrik en zaakvoerder van Mediapunt Leeman, aan het Gouden Kruispunt in Tielt-Winge, zette vrijdag de hulpverleners van woonzorgcentrum Sint Augustinus in Diest in de bloemen. Hij beloonde hen voor hun inzet de voorbije maanden met een fotocollage van de inwoners. De foto’s werden gemaakt rond moederdag door mensen van zorgcentrum.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het was een vriend van zaakvoerder Hendrik die met de foto’s kwam aandraven: “Hij had die verzameld en vroeg me of of ik hier eventueel een collage van kon maken en er een canvas van wilde maken. Ik was meteen verkocht voor het idee”. Hendrik was ook gepakt door het verhaal van het woonzorgcentrum dat twee wooneenheden heeft voor bewoners met dementie. “Het zorgpersoneel heeft zich overal geweldig ingespannen de voorbije maanden en doet dat nog steeds maar ik kan mij voorstellen dat het op dergelijke wooneenheden nog zwaarder werken is. Daarom wilde ik heel graag meewerken aan dit project en hen zo een hart onder de riem steken”.

Els De Wit (56), die aan het hoofd staat van de wooneenheden voor personen met dementie, nam, samen met twee teamleden (symbool voor heel de ploeg), het canvas in ontvangst en was duidelijk geëmotioneerd. “Dit is heel mooi en een ongelooflijk mooi eerbetoon naar het team toe. Zij hebben de voorbije maanden zo hard gewerkt. Je moet weten dat wij in Het Hof Van Nassau, de naam van een van onze twee wooneenheden voor bewoners met dementie, tijdens de lockdown een quarantaineafdeling hadden georganiseerd. Voor het team was het heel zwaar maar ze hebben het voortreffelijk gedaan. Bovenop hun zorgwerk maakten ze video’s en foto’s die ze dan doorstuurden naar de familie. We namen hier echt heel veel maatregelen om onze bezoekers te beschermen maar we verloren uiteindelijk toch 2 mensen, heel jammer en bijzonder erg. We hopen dat er geen tweede golf komt want dat kan niemand nu aan maar als het moet, weet ik dat iedereen er toch weer zal staan. Daarom vind ik het ook heel fijn dat mensen hun werk appreciëren en dat op allerlei manieren uiten”. Het woonzorgcentrum heeft alle voorzorgen genomen om een nieuwe lockdown te voorkomen.