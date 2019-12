Camerabewaking op Grote Markt en de Kaai Kristien Bollen

12 december 2019

17u24 1 Diest In de omgeving van de Grote Markt en de Kaai werden 11 bewakingscamera’s geïnstalleerd. De komende jaren zal het vaste cameranetwerk worden uitgebreid. Hiermee zet het stadsbestuur bijkomend in op een veilige omgeving. Het dossier wordt aan de gemeenteraad voorgelegd op 16 december en de camera’s zullen in werking treden op 20 december.

Het centrum van Diest is een veilige omgeving. Dit blijkt zowel uit de objectieve cijfers als uit het veiligheidsgevoel zoals het bevraagd werd in de veiligheidsmonitor. Toch werden de voorbije jaren bij de politie, jaarlijks een 70-tal meldingen geregistreerd. Het gaat om feiten van allerlei aard: vandalisme, zakkenrollerij, opstootjes, verkeersongevallen met vluchtmisdrijf, verdachte gedragingen, openbare dronkenschap, nachtlawaai en enkele geweldsdelicten.

Preventief

De camera’s hebben in eerste instantie een preventief doel: ontmoedigen om de orde te verstoren en/of misdrijven te plegen. Dit zowel tijdens het dagelijks gebeuren, als tijdens evenementen op de Grote Markt en de Kaai. In tweede instantie zullen de camera’s gebruikt worden door de politie bij bepaalde evenementen in het centrum. Dit heeft dan vooral te maken met het aansturen van de politie bij grote volkstoelopen. Enkel in dit geval zullen de beelden in real time bekeken worden. Hieraan gaat steeds een goedkeuring vooraf en hierover zal via de reguliere stadskanalen gecommuniceerd worden.

Daarenboven zullen de beelden door de politie benut worden in onderzoeken naar de veroorzakers van overlast en de plegers van misdrijven.

Verwerking van de camerabeelden

De 11 vaste bewakingscamera’s zijn gericht op het openbaar domein. De stad Diest is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens. De beelden worden geregistreerd en 30 dagen bewaard. Deze beelden kunnen enkel onder bepaalde voorwaarden en door bepaalde personen bekeken worden.

Vragen?

Alle vragen over de werking van de camera’s of het indienen van een gemotiveerd verzoek tot bekijken van de beelden kunnen gericht worden aan: gdpr@diest.be