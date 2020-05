Burgers blijven corona-maatregelen aan hun laars lappen Kristien Bollen

08 mei 2020

17u08 0

In de Vroentestraat in Diest controleerde politie vrijdagnacht rond 0.15 uur een 22-jarige man uit Halen. Hij verklaarde o weg naar huis te zijn na een bezoek aan een vriend te Tessenderlo.

Enkelen minuten later haalden agenten langs de Diestsebaan in Diest een 39-jarige vrouw uit Diest uit het verkeer; zij was haar zuster gaan bezoeken.

Op de Halensebaan in Diest controleerde de politie rond 1 uur een 53-jarige man uit Bekkevoort. Hij had geen geldige reden voor zijn verplaatsing.

Allen kregen alvast een pv opgesteld wegens onnodige verplaatsing.