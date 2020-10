Buitenschoolse opvang en Huis van het Kind delen samen nieuwe locatie DDH

02 oktober 2020

16u07 0 Diest In Diest is vrijdag de nieuwe locatie van de buitenschoolse kinderopvang De Kliek en ’t Kliekske op de Sint-Jacobssite ingehuldigd. Op dezelfde locatie komt ook het Huis van het Kind, dat voor alle ouders en partners een ontmoetings- en ondersteuningsplaats wil zijn.

Door de verhuis van de kinderopvang komen er veertig extra plaatsen bij en dat bleek nodig, want de stad telt vijftien scholen en heeft dus een grote nood aan voor- en naschoolse opvang. De kinderen van de Kliek en ’t Kliekske worden nu ondergebracht in twee aparte gebouwen op dezelfde locatie, aangepast aan de leeftijd van elk kind.

Fysiek huis

Op dezelfde site komt nu ook het Huis van het Kind. “Tot nu bleef het beperkt tot een samenwerkingsverband van partners, die samen rond opvoedingsondersteuning werken , maar voortaan kunnen ouders er fysiek naartoe met al hun vragen en problemen”, zegt schepen Monique De Dobbeleer (DDS). “Het is een plek waar jonge ouders bijgestaan worden in hun uitdagende taak van opvoeden. Ouders hebben ook behoefte aan een overzichtelijk aanbod van basisvoorzieningen en door die te bundelen op één plaats komen we hieraan tegemoet.”

Onderdeel van ‘Diest Durft’

Het Huis van het Kind is een onderdeel van het meerjarenplan ‘Diest Durft’. De stad voorzag vijftienduizend euro voor het klaarmaken van de locatie en drieduizend euro aan werkingsmateriaal. “Van Kind & Gezin krijgen we elk jaar achtduizend euro subsidies om gezamenlijke projecten van het Huis van het Kind te ondersteunen. Verder is er in de budgetten jaarlijks nog veertienduizend euro voorzien voor kinderarmoedeprojecten en individuele steun aan kwetsbare gezinnen. Ten slotte kregen we dit jaar een eenmalige coronasubsidie van 55.000 euro, die integraal naar kwetsbare jongeren gaat en waarmee we willen inzetten op schooluitrustingen, laptops en extra steunmaatregelen die inspelen op individuele noden van gezinnen tijdens de coronaperiode.”