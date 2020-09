Buitenschoolse kinderopvang voortaan op één nieuwe locatie DDH

16 september 2020

16u57 0 Diest Buitenschoolse kinderopvang De Kliek en ‘t Kliekske verhuizen naar een nieuwe locatie op het Sint-Jacobsplein. Hierdoor komen er 40 extra plaatsen bij en dat bleek nodig. De nieuwe locatie wordt ingehuldigd op 4 oktober.

De stad telt 15 scholen en de nood aan voor- en naschoolse opvang is er groot, groter dan de bestaande capaciteit. “De beschikbare plaatsen waren in het verleden snel bezet, met lange wachtlijsten tot gevolg. Daarom werd de uitbreiding van onze kinderopvang als een van de beleidsdoelstellingen gekozen in het meerjarenplan van deze legislatuur”, legt schepen van Kinderopvang Pascal Vanaudenhove (Open Diest) uit.

De kinderen van de Kliek en ’t Kliekske worden ondergebracht in twee aparte gebouwen op dezelfde locatie, aangepast aan de leeftijd van elk kind. “Vroeger was er een kleuterschool met 2 gebouwen en die locatie leende zich perfect tot een kinderopvang. Zo kunnen leeftijdsgenootjes samen leren spelen, maar hoeven ouders met meerdere kinderen ook maar naar één plaats om hun kroost af te halen. Dit betekent een grote sprong vooruit in de buitenschoolse kinderopvang van onze stad”, besluit Vanaudenhove.