Bruno Roten is nieuwe voorzitter Open Diest Vanessa Dekeyzer

18 oktober 2019

14u54 1 Diest Open Diest heeft haar driejaarlijkse bestuurs- en voorzittersverkiezingen gehouden. Uittredend voorzitter Sabine Meyssen stelde zich niet meer kandidaat als voorzitter.

“Ik ben in juni 2017 voorzitter geworden met als doel de liberalen in Diest terug op de kaart te zetten en Diest terug blauw te kleuren. Samen met ons team hebben we een heel sterke campagne neergezet en ik kan met fierheid zeggen dat we met glans geslaagd zijn. Zo werden we de grootste partij in Diest. Mijn doel is bereikt”, aldus Sabine.

Zij geeft de fakkel door aan Bruno Roten. Bruno is een zelfstandig ondernemer en woont in Schaffen. Hij is al jaren politiek actief. Van 2000 tot 2012 was hij gemeenteraadslid en fractieleider in Bekkevoort. Sinds 2017 is hij bestuurslid bij Open Diest. “Hij zal zeker met evenveel enthousiasme als Sabine het voorzitterschap uitoefenen”, besluit men bij het bestuur van Open Diest.