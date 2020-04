Bromfietser zonder helm beschikt niet over rijbewijs, verzekering of inschrijving Kristien Bollen

27 april 2020

16u31 0

Een politieploeg merkte zondag rond 17 uur een bestuurder van een bromfiets op in het Parelserf in Diest die geen helm droeg. Bij controle bleek de bestuurder, een 15-jarige jongen uit Diest, niet te beschikken over een rijbewijs. Bovendien was de bromfiets niet ingeschreven noch verzekerd. De bromfiets was eveneens opgedreven. De bromfiets werd voor een periode van 30 dagen in bewaring genomen.