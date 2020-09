Bromfietser onder invloed van drugs Kristien Bollen

28 september 2020

De politie controleerde zaterdag rond 15.45 uureen bromfietser in de Beukenlaan in Diest. De 26-jarige bestuurder uit Tessenderlo bleek onder invloed van drugs. Gezien hij voor de bromfiets klasse A geen rijbewijs nodig had, werd de brommer 12 uur ingehouden.