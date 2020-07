Bromfietser negeert rood licht, steekt middenvinger op naar politie, veroorzaakt botsing en belandt dan in de gracht Kristien Bollen

06 juli 2020

09u51 7 Diest Een bromfietser heeft het zaterdagavond nogal bont gemaakt in Diest. De politie Demerdal-DSZ moest met verschillende ploegen de achtervolging inzetten.

Een patrouille merkte rond 23 uur een bromfietser op die tegen hoge snelheid over de Leuvensesteenweg reed. Hij negeerde een rood licht waarop de politie teken deed aan de bromfietser om te stoppen. De bromfietser bleef echter verder rijden, zelfs toen de politie naast hem ging rijden. In een poging zijn aandacht te trekken, gaf een agent vanuit de combi enkele tikken met zijn wapenstok op de helm. Als antwoord kreeg hij een opgestoken middelvinger.

Onder invloed

De patrouille riep de hulp in van andere ploegen. De bromfiets werd naar de kant gedwongen, maar botste daarbij met het politievoertuig en belandde in de gracht. Maar zelfs dan nog bleef de bestuurder zich verzetten tegen zijn arrestatie. De politie Hageland kwam ter plaatse om het ongeval vast te stellen Een alcoholtest wees uit dat de bestuurder, een 32-jarige man uit Scherpenheuvel-Zichem, stevig gedronken had. Zijn bromfiets bleek opgedreven en werd in beslag genomen.