Bromfietser die te dronken is om ademtest af te leggen mag roes uitslapen in cel

21 september 2020

Een ploeg van de politie Demerdal-DSZ merkte vrijdagavond rond 22.30 uur op de Wezelbaan in schaffen een bromfietser over de weg zwalpen. De bromfiets was onverlicht ondanks de duisternis. Wanneer de bestuurder, een 56-jarige man uit Diest, tot staan kon worden gebracht was hij dusdanig onder invloed van alcohol dat hij geen alcoholtest kon afleggen, maar dat een dokter moest gevorderd worden om een bloedstaal af te nemen. Verdere controle bracht aan het licht dat de bromfiets klasse A (25 Km/Hr) die hij bestuurde opgedreven was. De man kon geen rijbewijs voorleggen omdat hij veroordeeld was tot een levenslang rijverbod. De bromfiets werd op last van het parket afgesleept. De man zelf moest zijn roes uitslapen in de cel.