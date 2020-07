Bromfietser die betrokken raakt bij ongeval blijkt nagemaakte nummerplaat te hebben Kristien Bollen

10 juli 2020

Op de Nieuwe Dijkstraat in Diest kwam het donderdag rond 7.20 uur tot een aanrijding tussen een personenwagen en een bromfietser. De 43-jarige bestuurder van de wagen uit Borgloon sloeg links af richting de kazerne en kruiste daarbij een 29-jarige bromfietser uit Bekkevoort. Deze kwam zwaar ten val en werd gekwetst overgebracht naar het ziekenhuis. De bromfiets bleek een nagemaakte nummerplaat te hebben. Het was een papieren kleurenkopie achter plastic, die door de regen zelfs een beetje uitgelopen was. Bij verder nazicht bleek de bromfiets niet verzekerd en ook niet ingeschreven te zijn.