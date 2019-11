Bromfietser aangereden in file Kristien Bollen

Op de Diestsebaan in Schaffen kwam het donderdagochtend rond 8.30 uur tot een aanrijding tussen een personenauto en een motorfiets. Op het moment van het ongeval was er door de verkeersdrukte een file. De personenauto kwam uit een zijstraat en wou de Diestsebaan oprijden in de richting van Lummen. Net op dat moment stak de motorfietser de file voorbij. Hierbij kwam het tot de aanrijding. De motorfietser, een 27-jarige vrouw uit Leuven, kwam ten val en werd licht gewond. De bestuurder van de wagen betrof een 22-jarige man uit Diest.