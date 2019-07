Bromfiets van 16-jarige zonder rijbewijs in beslag genomen Kristien Bollen

23 juli 2019

17u57 3

Een interventieploeg controleerde maandagavond rond 18.30 uur een bromfietser op de Leuvensesteenweg te Diest. De 16-jarige jongen uit Tielt Winge kon geen geldige verzekering voorleggen. Hij had ook geen rijbewijs. De bromfiets was ook niet ingeschreven en werd in beslag genomen.