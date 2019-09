Bromfiets in beslag genomen Kristien Bollen

10 september 2019

Politie controleerde maandagnamiddag rond 15 uur een bromfietser p de Halensebaan in Diest. De 41-jarige vrouw uit Herk-de-Stad bleek geen geldige verzekering te hebben over haar tweewieler. Politie nam vervolgens de bromfiets in beslag