Bristol opent nu ook pop-up store in Diest: “De klassieke methode via een winkel is ons heilig” DDH

21 september 2020

14u04 0 Diest Er komt nu ook een Coco Bella by Bristol pop-up store in de Hasseltse straat in Diest. Eerder opende Bristol, onderdeel van de Euro Shoe Group, al dergelijke winkels in Hasselt, Waasland (Sint-Niklaas), Leuven en Genk. “Wij geloven heilig in het belang van ons aanbod bij de klanten te brengen op de vertrouwde manier”.

Terwijl heel wat ketens net wegtrekken uit het stadscentra maken ze bij Bristol net de omgekeerde beweging. ”We willen inzetten op de lokale relevantie”, zegt CEO Elise Vanaudenhove wiens voorvaders destijds al een schoenenwinkel hadden in Diest. “De grootouders van Albert en Omer Vanaudenhove, de stichters van het bedrijf, hadden in Diest destijds een schoenenwinkel in de Ketelstraat. Dat werd in 1925 vastgelegd op een foto waarop de nog piepjonge Omer, zijn broer Marcel en moeder Delphine staan. Die foto prijkt in alle Coco Bella-filialen. In 1947 opende Euro Shoe Group zijn eerste fabrieksgebouwen, ook in Diest aan de Schaffensestraat. Diest is dus waar het allemaal begon. De grote foto in alle Coco Bella-winkels neemt ons mee terug naar de beginjaren van wat vandaag Euro Shoe Group heet”, zegt CEO Elise Vanaudenhove.

Dat op de foto geen piepjonge grootvader Albert te zien is, heeft een goede verklaring. “Hij was gestraft en mocht de kelder eventjes niet uit . Een grappig verhaal van bijna 100 jaar geleden intussen. Zo keren we vandaag een beetje terug naar waar het allemaal begon en dat maakt dat we extreem trots zijn op de opening van ons nieuwe Coco Bella-filiaal in Diest”.

Coco Bella by Bristol biedt naar eigen zeggen een hippe collectie kleding en schoenen voor dames en heren. Je vindt er ook een leren schoenencollectie onder de naam Excellent en er is een sportcorner. Naast de eigen merken van Bristol, verkopen ze er ook merken als Adidas, Puma, Reebok, Champion, Levi’s en Skechers terugvinden.