Brian Moding (KFC Diest) gaat tegen Sint-Lenaarts op zoek naar eerste puntenwinst: “De vraagtekens zijn weggeveegd” Sven Oeyen

24 september 2020

15u50 0 Diest Na de verdienstelijke prestatie op het veld van RC Mechelen kan derdenationaler KFC Diest met het nodige vertrouwen naar zijn eerste thuismatch toeleven. Tegenstander Sint-Lenaarts is normaal gezien een gevestigde waarde in de reeks, maar ging op de openingsspeeldag verassend onderuit tegen KAC Betekom (1-4).

“Voor de trip naar RC Mechelen waren er hier en daar misschien nog wel wat vraagtekens”, zegt aanwinst Brian Moding. “Die werden echter meteen van de baan geveegd. Mechelen wordt beschouwd als een van de grote titelkandidaten, maar daar was in het eerste uur niet veel van te merken. Wij waren toen baas, met het meeste balbezit en de beste kansen. Jammer genoeg werden we op slag van rust de das omgedaan door een foute beslissing van de scheidsrechter. Die had het spel altijd moeten stilleggen, maar liet gewoon doorspelen waarna die tegengoal viel. De club heeft nu klacht ingediend, maar daar houden we niet echt rekening mee. De focus ligt nu volledig op Sint-Lenaarts.”

Stugge tegenstander

Brian Moding speelde destijds met KFC Duffel nog tegen Sint-Lenaarts. “In de toenmalige derde klasse”, weet de centrale middenvelder nog. “Het is altijd al een stugge ploeg geweest, met veel gestalte en duelkracht. Dat zal zaterdagavond wellicht niet anders zijn. Terwijl wij het eerder moeten hebben van onze voetbaltechnische kwaliteiten. We hebben vorige week al laten zien waartoe we in staat zijn. Dat vraagt nu om bevestiging en hopelijk ook een goed resultaat. In eigen stadion moet KFC Diest normaal gezien zoveel mogelijk punten zien te pakken.”

Hoge verwachtingen

Nummer tien Moding (27) was de eerste transfer die door KFC Diest toch wel met enige trots aangekondigd werd. De voormalige kapitein van SC Grimbergen moet aan de Warande een van de sterkhouders worden. “Ik had verschillende aanbiedingen”, klinkt het. “Ook uit hogere reeksen. Maar na de gesprekken met KFC Diest had ik meteen een goed gevoel. Ik weet dat er hier veel van mij verwacht wordt, maar dat was bij mijn vorige clubs ook zo, dus het zorgt niet echt voor extra druk. De trainer vraagt om hoog te blijven, mee het spel te maken en beslissend te zijn. Die rol ligt me wel. Qua ambities kan ik me nu nog niet echt uitspreken. Pas na tien speeldagen gaan we een eerste beeld krijgen van hoe de verhoudingen liggen. Ik verwacht een open competitie, waarbij er elke week wel een paar verrassingen uit de bus zullen komen.”