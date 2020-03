Exclusief voor abonnees Brandweerman Tim Renders ijvert al jaren voor verplichte rookmelders : “Eén per verdieping is een stap in de goede richting, helaas is dit nog te weinig” Kristien Bollen

15u41 0 Diest Rookmelders in elke woning, daarvoor ijvert Diestse brandweerman Tim Renders al jaren. Sinds 1 januari moet er op elke verdieping van je woning minstens één hangen. “Maar om het helemaal veilig te houden, heb je er zeker vijf à acht nodig per gezinswoning”, zegt Renders.

Sinds 1996 is Tim Renders als brandweerman actief in de hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant. Hij zag geregeld welk menselijk leed en zware gevolgen een brand kan veroorzaken. In 2017 startte Renders samen met Peter Van Rossum van vzw Oscare, uit Tervuren‘Leef Brandveilig' op, waarmee ze mensen willen informeren en sensibiliseren over brandveiligheid.

