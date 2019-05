Bouwvallige Infirmerie krijgt eindelijk injectie van 540.000 euro Na de restauratie krijgt het gebouw een nieuwe publieke functie Tom Van de Weyer

22 mei 2019

16u05 0 Diest De Infirmerie wordt eindelijk gerestaureerd. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois geeft 540.000 euro voor volledige herstelling van het vroegere ziekenhuis. “Op deze steun zaten we op te wachten”, reageert schepen van Erfgoed Geert Cluckers (DDS). Diest zal echter nog een groot deel zelf moeten bijleggen.

De Infirmerie, het verweerde pand naast het AZ Diest, werd in de achttiende eeuw gebouwd. Het was de ziekenboeg van het Minderbroedersklooster in de Michel Theysstraat. In de negentiende eeuw werd de Infirmerie gekocht door de brouwerij Cerckel, die van het park een romantische tuin maakte. De Infirmerie werd gebruikt als jachthuis.

Nadat brouwerij Cerckel in 1978 verdween, verwilderde het park helemaal. In 1997 werd de hele site beschermd als monument. In 2011 werd het park met Vlaamse subsidies weer opgeknapt, net als het poortgebouw. Maar de Infirmerie kwijnde intussen stilaan weg, want daarvoor was nog geen subsidie.

Stutten

In afwachting moest de stad Diest enkele ingrepen doen om te voorkomen dat indringers het gebouwtje zouden betreden en het zou instorten. Het wordt gestut en er is een plastic zeil gespannen over het zadeldak of wat daar nog van over is.

Vijf jaar nadat het restauratiedossier werd ingediend is er geld vrijgemaakt. 543.222 euro blijft wel een eind onder de raming van 1,5 miljoen. “We zullen inderdaad een groot deel zelf moeten bijdragen, maar daar waren we op voorbereid”, zegt Cluckers onbewogen. “We houden geld achter de hand.”

Minister Bourgeois laat weten dat ‘zowel de binnen- als buitenkant worden gerestaureerd. Nadien zal het gebouw gebruikt worden als ruimte voor tentoonstellingen, opleidingen en als ontmoetingsplek. Later volgt de restauratie van de serre’. Een start- en einddatum van de werken is nog niet bekend.

Nieuwe bestemming

Cluckers wil nog geen bestemming voor het gebouw noemen voor het is vernieuwd. “Dat gaan we bespreken met de cultuurraad. Het zal in ieder geval passen in de groene oase die het park Cerckel is. De serre? Die hadden wij niet meegenomen in het restauratiedossier. Van die serre is overigens niets meer over. De stad gaat geen 100.000 euro steken in een glazen gebouw in het park. Dat is te kostelijk en te riskant.”