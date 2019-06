Botermarkt krijgt eerste vuilnisbak met asbakdispenser Tom Van de Weyer

04 juni 2019

13u17 3 Diest Op de Botermarkt wordt een nieuwe vuilnisbak met een asbakdispenser gezet. Rokers die hun sigaret nog niet op hebben kunnen er een papieren zakje meenemen en hun peuk erin bewaren tot ze een vuilnisbak tegenkomen. De stad zet het idee verder dat werd aangereikt door de anonieme burgerbeweging ‘Tommy de Gorilla’.

“Rokers gooien hun peuken zomaar op straat of in het rioolputje. In maart hebben we 300 sigarettenpeuken opgeraapt in de Botermarkt”, zegt ‘Tommy’. “Wist je dat het 15 jaar duurt voor een peuk in de natuur is afgebroken? In het riool kunnen peuken tot 500 liter grondwater vervuilen.”

De voorbije winter had Tommy witte emmers in het centrum van Diest gezet waar je peuken in kon gooien. Met de slogan ‘leuk shoppen is peukje droppen’ werd de bevolking opgeroepen om de straten proper te houden. Zoals Tommy had gehoopt pikte het stadsbestuur zijn initiatief op.

De nieuwe vuilnisbak op de Botermarkt wordt uitgerust met een asbak en een verdeelpunt met papieren zakjes. Bij de proefopstelling worden regelmatig tellingen gedaan. De handelaars wordt gevraagd om het gebruik van de asbakkendispenser aan te moedigen bij hun klanten.