Bloembollen planten op de troostplek in Diest als teken van hoop DDH

13 oktober 2020

16u20 0 Diest Op zaterdag 17 oktober kan je een bloembol komen planten op de troostplek in Diest. Bedoeling is om op die manier in de lente een bloemenzee te creëren als teken van hoop. De troostplek bevindt zich aan de Sint-Jansruïne.

De troostplek werd in juni ingehuldigd. “Een troostplek is een groen plekje dat voor iedereen toegankelijk is en waar je dus troost kan vinden. Met je buurt of gemeente kan je er nu dus bloembollen planten, als symbool voor verbondenheid, hoop en kracht. In het voorjaar van 2021, wanneer de bloemen bloeien, herdenken we de moeilijke periode die corona ons bracht en onze dierbaren. De bloemen bloeien in het voorjaar, het moment waarop corona het hardst toesloeg in ons land”, vertelt schepen van welzijn, Monique De Dobbeleer.

De stad voorziet bloembollen en het nodige materiaal. Een bloembol planten kan vanaf 15.35 uur. Voordien is er om 15 uur nog een capoeira toonmoment, een speech van de schepen en zang van Els Van Attenhoven. “We hebben van vele mensen afscheid moeten nemen, vaak in moeilijke omstandigheden. De steun van familie en vrienden viel deels weg, of we voelden ons vreselijk alleen. Op deze plek kan iedereen troost vinden en zich verbonden voelen. Geef daarom mee kleur aan onze Troostplek”, besluit De Dobbeleer.