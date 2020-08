Binnenstad Diest wordt vanaf 20 september één grote fietszone Kristien Bollen

18 augustus 2020

11u21 1 Diest Het stadsbestuur van Diest heeft beslist dat de binnenstad vanaf 20 september - niet toevallig Autoloze Zondag - één grote fietszone wordt. Het wordt meteen ook de start van een grote sensibiliseringscampagne waarbij de wijkpolitie wordt ingezet. “We zullen er voor zorgen dat deze ingrijpende aanpassing meteen duidelijk is voor àlle weggebruikers”, aldus burgemeester Christophe De Graef.

Na een positieve evaluatie van de huidige fietsstraten, Demerstraat en Visserstraat, heeft het stadsbestuur beslist om het volledige stadscentrum om te vormen tot een fietszone. De lancering van de fietszone start op zondag 20 september 2020, niet toevallig ook Autoloze Zondag. Het is het begin van een brede communicatiecampagne waarbij de wijkpolitie wordt ingezet om te sensibiliseren. Ook de nodige verkeerssignalisatie en markeringen worden tegen dan aangebracht. De realisatie maakt deel uit van het meerjarenplan (2020-2025) om van Diest een vlot en duurzaam mobiliteitsknooppunt voor alle weggebruikers te maken.

Duurzaam en veilige mobiliteit

“Het invoeren van deze fietszone biedt heel wat voordelen” vindt burgemeester Christophe De Graef. “De aanpassing naar één zone maakt het meteen duidelijk voor alle weggebruikers. We hebben in Diest heel wat fietsers in onze binnenstad, mede door de vele scholen. Dankzij de fietszone kunnen zij zich nu veiliger en aangenamer verplaatsen. Bovendien blijft de auto nog steeds welkom, maar eerder als ‘gast’.”

“Samen met de stad willen we zoeken naar oplossingen voor de knelpunten die er nog zijn, zodat nog meer mensen kunnen overtuigd worden om de fiets te nemen voor hun korte verplaatsingen”, vult Jos Wouters, voorzitter van de Fietsersbond Diest, aan.

Hoe werkt een fietszone?

In een fietszone blijft zone 30 van toepassing. Fietsers mogen de hele breedte van de rijbaan in hun richting gebruiken. Het gemotoriseerd verkeer blijft achter de fietsers, want men mag niet inhalen. Meer weten: surf naar deze link en deel het filmpje met je vrienden, buren en kennissen.

In het najaar is het de beurt aan Schaffen. De schoolomgeving wordt er aangepast om ze veiliger te maken en de omgeving wordt omgevormd tot fietszone.

Actiepunt van het Fietscharter

Het realiseren van deze fietszone is één van de actiepunten van het charter ‘Sterk fietsbeleid’. Met de ondertekening ervan erkent stad Diest deze uitgangspunten en engageert ze zich tot een sterk fietsbeleid. Diest engageert zich voor maar liefst 14 concrete acties die worden ontwikkeld en gerealiseerd vóór 31 december 2024. Dit is heel wat meer dan de minimaal verplichte 3 acties. Lees het volledige overzicht op deze website.