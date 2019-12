Bewoonster verjaagt inbrekers Kristien Bollen

06 december 2019

19u32

Een bewoonster van de Bredestraat in Diest stelde donderdag rond 17.30 uur vast dat er ingebroken werd. Ze was aanwezig in haar woning en hoorde iets verdachts. Ze liet daarop duidelijk merken dat ze thuis was. De daders hadden een raam opengebroken aan de achterkant van de woning. Hierop maakten twee verdachten zich uit de voeten en betraden de woning niet.