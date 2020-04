Bestuurster speelt rijbewijs meteen kwijt Kristien Bollen

10 april 2020

Aan de grens in Vroenhoven heeft de politie donderdag van een koppel uit Diest 25 gram marihuana en het rijbewijs van de 41-jarige vrouw afgenomen. De 40-jarige passagier had de marihuana bij. Hij had nog openstaande probatiemaatregelen. De 41-jarige bestuurster testte positief op het gebruik van marihuana. Zijn speelde haar rijbewijs kwijt.