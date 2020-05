Bestuurster die niet kan parkeren loopt tegen de lamp Kristien Bollen

24 mei 2020

21u29 0

Een interventieploeg was zaterdag rond 16 uur op de Rodestraat in Diest getuige van het feit dat een voertuig de voorkeur gaf aan het links rijden. Toen ze even verder haar voertuig parkeerde was het duidelijk dat de 28-jarige vrouw uit Diest niet in staat was om een voertuig te besturen, ze bleek onder invloed. Er werd contact opgenomen met het parket van Leuven en haar rijbewijs werd voor onbepaalde duur ingetrokken.