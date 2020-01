Bestuurder vlucht na aanrijding en blijkt dronken Kristien Bollen

02 januari 2020

Politie kreeg woensdagochtend rond 6 uur melding van een aanrijding met stoffelijke schade op een parking op de Nijverheidslaan in Diest. De bestuurder die een geparkeerd voertuig aanreed onttrok zich aan de vaststellingen maar kon wat later door politie worden opgespoord. Hij was onder invloed van alcohol.