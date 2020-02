Bestuurder valt op door roekeloos rijgedrag, politie treft drugs in wagen aan Kristien Bollen

17 februari 2020

14u18 0

Politie Demerdal-DSZ kreeg vrijdag rond 14 uur de melding dat een bestuurder roekeloos rijgedrag vertoonde. Op de parking op de Verversgracht in Diest troffen de agenten er een 27-jarige man uit Herk-de-Stad aan die in het bezit was van ketamine en cannabis.