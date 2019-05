Bestuurder valt na politiecontrole uit wagen, rijdt over eigen been en tegen andere auto Kristien Bollen

22 mei 2019

Politie Demerdal hield dinsdag in de namiddag een controle aan de Leuvensesteenweg in Diest. Na de controle probeerde een bestuurder zijn boorddocumenten al rijdend van achter zijn ruitenwisser te halen. Hierbij opende hij ongewild het portier en viel hij uit zijn voertuig. De wagen bolde achteruit en de bestuurder kwam met zijn been even onder het voorwiel terecht. Daarop kwam het voertuig nog in aanrijding met een geparkeerd voertuig. Eén van de politiemensen slaagde er in om de handrem in te schakelen. De bestuurder leek nogal verward en werd door zijn werkgever opgehaald. Het hield er een schaafwonde op zijn been aan over.