Bestuurder rijdt zich te pletter tegen boom Kristien Bollen

21 november 2019

11u48 2 Diest Een bestuurder is deze ochtend verongelukt op de Beringenbaan in Diest. De man reed zich op een rechte weg te pletter tegen een boom.

Om een nog onbekende reden week de bestuurder van de rijbaan af. Hij zat gekneld in het voertuig en overleed ter plaatse. De verkeersdeskundige en het labo kwamen ter plaatse. Ze stelden vast dat het slachtoffer met 100 kilometer per uur reed waar maar 70 kilometer per uur is toegelaten.

Volgens de eerste bevindingen waren er geen technische mankementen aan de auto. De reden voor het ongeval is dus onbekend. Er waren geen getuigen.