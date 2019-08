Bestuurder rijdt onder invloed en zonder verzekering Kristien Bollen

23 augustus 2019

15u40 2

Op de Leuvensesteenweg in Diest werd in de nacht van donderdag op vrijdag rond 3 uur een bestuurder uit het verkeer gehaald. De bestuurder trok eerder de aandacht van de politie door een opvallende rijstijl. In een poging om het voertuig te onderscheppen raakten de agenten het in eerste instantie kwijt. Even later troffen ze het aan op naburige parking. De 22-jarige man uit Halen legde een positieve speekseltest (drugs) en een positieve ademtest (alcohol) af. Hij was bovendien niet in het bezit te zijn van een rijbewijs. Op last van het parket werd het voertuig geïmmobiliseerd.