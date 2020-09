Bestuurder onder invloed van medicijnen verliest de controle over het stuur Kristien Bollen

25 september 2020

Een 47-jarige man uit Diest verloor donderdag rond 20.30 uur de controle over zijn stuur in de Nicolas Weltertraat in Diest en raakte daarbij een boom en een geparkeerd voertuig. De man was duidelijk niet in staat om met een wagen te rijden maar testte negatief op alcohol en drugs. Hij bleek onder invloed te zijn van de medicijnen die hij moest nemen. Na contact met het parket werd zijn rijbewijs onmiddellijk ingetrokken en zal een wetsdokter worden aangesteld om te oordelen over zijn rijgeschiktheid.