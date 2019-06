Bestuurder onder invloed van drugs speelt rijbewijs kwijt; passagiers in bezit van drugs Kristien Bollen

26 juni 2019

Op de Halensebaan in Diest haalde politie dinsdagnamiddag rond 14.30 uur een 23-jarige bestuurder uit het verkeer. De man uit Anderlecht legde een positieve speekseltest (drugs) af. Hij was in het bezit van een voorlopig rijbewijs en in overtreding met verschillende bijhorende aspecten. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor de duur van 15 dagen. Twee passagiers waren in het bezit van een gebruikershoeveelheid drugs.