Bestuurder onder invloed fluit agentes na... En krijgt dan deksel op de neus Kristien Bollen

24 mei 2019

Politie Demerdal-DSZ heeft donderdagnamiddag rond 15 uur verschillende bestuurders op de Leuvensesteenweg te Diest gecontroleerd. Een 42-jarige man uit Bekkevoort had eerst nog veel plezier toen hij de vrouwelijke collega’s nafloot tijdens het voorbijrijden. Bij de controle kon hij echter geen rijbewijs voorleggen, de inschrijving van zijn voertuig was niet in orde en bovendien had hij te diep in het glas gekeken. Hij legde een positieve alcoholtest af. Zijn rijbewijs werd voor 6 uur ingehouden.