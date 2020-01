Bestuurder onder invloed én in bezit van drugs achter stuur Kristien Bollen

19 januari 2020

12u35 1

In de Baanhuisstraat in Diest betrapte de politie vrijdag rond 17.30 uur een 44-jarige bestuurder uit Lummen onder invloed van drugs. De man bleek ook nog eens in het bezit te zijn van een gebruikershoeveelheid.