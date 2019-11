Bestuurder negeert verkeersbord en blijkt dronken: naar cel ter ontnuchtering Kristien Bollen

25 november 2019

16u46 0

Op de Langenberg in Diest negeerde een 52-jarige man uit Kortenaken zondagnacht rond 2 uur een verbodsbord. Politie ging hierop over tot een controle en de man was dronken. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor de duur van 15 dagen. Hij werd ter ontnuchtering opgesloten in een politiecel.