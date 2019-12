Bestuurder met wagen die niet ingeschreven is en zonder verzekering betrapt op alcohol en drugs achter stuur Kristien Bollen

23 december 2019

Op de Kloosterbergstraat in Diest controleerde politie zondagnacht rond 2.30 uur een 40-jarige bestuurder. De dame uit Waanrode bleek zowel onder invloed van alcohol en drugs. Tevens had de dame geen rijbewijs of identiteitskaart bij zich. Haar wagen was niet ingeschreven, niet verzekerd en niet gekeurd. Het rijbewijs werd meteen ingetrokken voor 15 dagen en het voertuig werd geïmmobiliseerd