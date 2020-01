Bestuurder met rijverbod vlucht voor politiecontrole Kristien Bollen

31 januari 2020

Tijdens het uitvoeren van een nachtelijke verkeerscontrole op de Nijverheidslaan in Diest merkte politie vrijdagnacht rond 1.30 uur een voertuig op die de controle wilde ontlopen aan hoge snelheid. De agenten reden dit voertuig achterna, en maakte hierbij gebruik van de blauwe zwaailichten en geluidssignaal. Ter hoogte van het kruispunt van de Turnhoutsebaan met de Antwerpsestraat in Diest kon het voertuig worden geïntercepteerd. De 39-jarige bestuurder uit Diest had een rijverbod. Zijn voertuig werd op last van het parket voor onbepaalde duur geïmmobiliseerd en getakeld.