Bestuurder met levenslang rijverbod, zonder verzekering, inschrijving of keuring onder invloed betrapt Kristien Bollen

07 juli 2020

20u49 0

Tijdens de controle van een wagen, maandag rond 16 uur in de Nicolas Welterstraat in Diest, bleek de 52-jarige bestuurder uit Diest onder invloed van alcohol en drugs. Hij had reeds een levenslang rijverbod. De wagen waarmee hij reed was niet verzekerd, niet ingeschreven, noch gekeurd en werd dan ook afgesleept .