Bestuurder merkt bromfiets niet op: dame naar ziekenhuis Kristien Bollen

08 november 2019

Donderdagnamiddag rond 16 uur kwam het op het kruispunt van de Commissaris Neyskenslaan met de Speelhofstraat in Diest tot een aanrijding tussen een wagen en een bromfiets. Beide bestuurders volgden de Commissaris Neyskenslaan in de richting van de Leuvensepoort. Ter hoogte van het kruispunt sloeg de wagen rechts af en sneed daarbij de bromfiets de pas af. De bromfietser remde af en kwam ten val. Hierbij werd de bromfietser, een 43-jarige vrouw uit Diest, licht gewond. Zij werd overgebracht naar het algemeen ziekenhuis in Diest. De wagen werd bestuurd door een 29-jarige vrouw uit Diest.