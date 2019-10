Bestuurder mag rijbewijs zes uur inleveren Kristien Bollen

02 oktober 2019

In de Hasseltsestraat in Diest haalde politie maandagavond rond 23.30 uur een bestuurder uit het verkeer. De 49-jarige man uit Diest legde een positieve alcoholtest af. De man diende zijn rijbewijs zes uur in te leveren.