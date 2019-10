Bestuurder loopt tegen de lamp in Schaffensestraat Kristien Bollen

14 oktober 2019

In de Schaffensestraat in Diest controleerde politie in de nacht van vrijdag op zaterdag 77 bestuurders. Een 56-jarige man uit Diest bleek ietsje teveel gedronken te hebben en kreeg een rijverbod van drie uur.