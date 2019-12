Bestuurder die verkeersborden negeert had te diep in het glas gekeken Kristien Bollen

23 december 2019

18u20 0

In het centrum van Diest werd zondagnacht een 54-jarige man uit Westerlo gecontroleerd nadat hij twee verbodsborden negeerde. Hij was onder in vloed van alcohol en kreeg een inhouding van het rijbewijs voor zes uur.