Bestuurder die verkeersbord negeert, trekt aandacht van politie Kristien Bollen

24 juli 2019

15u27 0

Een 19-jarige man uit Schaarbeek bestuurde dinsdagnamiddag rond 14.30 uur een personenauto op de Halve Maanplaats te Diest. Hij werd gecontroleerd nadat hij een verbodsbord negeerde. De man bleek over geen geldig rijbewijs te beschikken. Uit verdere controle bleek ook dat het voertuig niet gekeurd was. In opdracht van het parket liet politie de wagen takelen.