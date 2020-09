Bestuurder die niet mocht drinken veroorzaakt dronken een ongeval DDH KBG

18 september 2020

17u23 0 Diest De politie heeft in Diest een dronken bestuurder bij de kraag gevat. Eerder veroorzaakte hij een ongeval, maar pleegde hij vluchtmisdrijf. De agenten konden hem even later elders in de stad klissen.

De politie Demerdal-DSZ werd woensdag rond 21 uur in kennis gesteld van een verkeersongeval op de Grote Markt in Diest. Bij aankomst zagen ze een wagen wegrijden die bij het ongeval betrokken was. De 27-jarige bestuurder uit Laakdal werd even verder aan de kant gezet. Hij was duidelijk onder invloed van alcohol. Volgens de vermelding op zijn rijbewijs mocht hij echter helemaal geen alcohol drinken. De man stelde zich dusdanig agressief op naar de agenten dat hij in de boeien werd geslagen en ter ontnuchtering werd opgesloten. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken.