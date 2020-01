Bertha Vercammen krijgt titel van eredirecteur Kristien Bollen

28 januari 2020

14u39 1

Tijdens de gemeenteraad kreeg Bertha Vercammen de titel ‘eredirecteur van een gemeenteschool’ toegekend. Bertha Vercammen werkte maar liefst 25 jaar als directeur in verschillende gemeentelijke basisscholen in Diest. Als blijk van waardering en erkenning voor haar bijzondere inzet voor het onderwijs in Diest kreeg ze de titel ‘eredirecteur van een gemeenteschool’ toegekend. Uit handen van schepen van onderwijs Geert Cluckers en voorzitter van de gemeenteraad Erwin Jennes ontving ze de oorkonde.