Benefietweekend om 35.000 euro in te zamelen voor Katia’s operatie in de VS: “Als het niet lukt, ga ik euthanasiedocumenten in orde brengen” Dirk Desmet

09 maart 2020

14u12 0 Diest Na een operatie die vijf jaar geleden fout liep - Na een operatie die vijf jaar geleden fout liep - en waar uw krant vorig jaar al over berichtte - heeft Katia Vanonckelen nog altijd voortdurend pijn en is ze nog steeds op zoek naar 35.000 euro om een operatie te betalen in de Verenigde Staten. “Indien dit niet lukt, ga ik mijn euthanasiepapieren in orde brengen zodat ik ermee kan stoppen als het echt ondraaglijk wordt”. De crowdfunding die ze eerder opstartte, bracht intussen 15.000 euro op maar dat is dus lang niet genoeg. Sympathisanten en vrienden organiseren daarom op 21 en 22 maart een benefietweekend met onder andere optredens, een fuif en een winterbarbeque.

Katia’s verhaal begint in 2015. “Ik had een darmverzakking en ik kampte met constipatieproblemen. Het plaatsen van een bekkenbodemmatje, zeg maar een soort matje dat mijn darmen moest ondersteunen, zou soelaas brengen. Bij het ontwaken na de ingreep had ik geweldig veel pijn. Dokters stelden mij gerust en ik ging ervan uit dat dit dan ook normaal was”, begint ze haar verhaal.

Toen de vrouw zes weken later op controle moest, waren de pijnen nog veel erger geworden. “Ik had intussen ook pijn in mijn benen maar de dokters vertelden mij dat het volgens hen een endometriose was, dat is een aandoening waarbij baarmoederslijmvlies buiten de baarmoeder treedt en ik werd weer naar huis gestuurd”, gaat Katia verder.

Wat ze toen nog niet wist, was dat haar lijdensweg pas begonnen was. “Ik kon niet naar het toilet en kreeg een niercrisis. De pijn verdween ook niet en ik stond regelmatig op de spoed maar niemand kon mij vertellen wat er scheelde. Uiteindelijk vond ik op facebook een groep van mensen die hetzelfde overkomen was en die raadden mij aan om naar een Nederlandse dokter te gaan die hierin gespecialiseerd was. Zijn diagnose kwam hard binnen want hij vertelde mij al gauw dat het matje fout geplaatst was. Hij durfde het ook niet weghalen omdat het intussen vergroeid was met mijn lichaam. Bovendien zat het vast aan de schaamzenuw die ervoor zorgt dat je naar het toilet kan gaan en het gevoel van je geslachtsdelen regelt. Het gevolg was ook daar helse pijnen”.

Dure neurostimulator

Uiteindelijk liet Katia een neurostimulator installeren die de pijn ietwat onder controle kreeg en er ook voor zorgde dat ze geen constipatieproblemen meer had. “De pijn echt wegnemen zit er niet in want rond het matje is alles constant ontstoken. Bovendien wordt zo’n stimulator niet terugbetaald door de mutualiteit en zo’n toestel kost 11.500 euro. Tel daar dan nog 9000 euro bij voor een batterij die om de vier jaar vervangen moet worden. Wij verkochten toen onze auto om de ingreep te kunnen betalen”, zucht Katia die deze maand opnieuw slecht nieuws kreeg. “Sinds enkele dagen weet ik ook dat ik lijd aan een auto-immuunziekte. Aangezien de ontstekingen almaar aanhouden vecht mijn immuunsysteem nu tegen mijn eigen lichaam. Ik heb al zoveel dokters geconsulteerd maar niemand durft het matje weghalen en vindt het te gevaarlijk. Temeer omdat er blijkbaar lijm gebruikt werd om het matje vast te hechten aan mijn endeldarm”.

Laatste hoop

Via de facebookgroep kwam Katia uiteindelijk in contact met een andere Belgische vrouw die eenzelfde probleem had en uiteindelijk redding vond bij een dokter in de Verenigde Staten. “Dr. Veronikis is een arts in St. Louis die gespecialiseerd is in dergelijke gevallen maar we hebben minstens 35.000 euro nodig om dit te bekostigen. Het gaat niet alleen om de operatie maar ook de reis en het verblijf ter plaatse kosten veel geld. Ik moet minstens vier weken ter plaatse revalideren”, zegt Katia voor wie een operatie in de States een laatste hoop is. “Indien ik er niet in slaag om dit te betalen en de operatie niet kan doorgaan, ga ik alles in orde brengen voor een eventuele euthanasie wanneer ik de pijn echt niet meer aan kan. Geloof me vrij, dat is het laatste wat ik wil maar als de pijn ondraaglijk wordt, wil ik zeker zijn dat het kan”, besluit Katia die voorlopig de operatie gepland heeft op 8 mei. Als ze tegen dan het nodige geld heeft bijeen gekregen, welteverstaan.

En net daarom organiseren vrienden en sympathisanten een benefietweekend op 21 en 22 maart. Zaterdag staat er een dansnamiddag gepland en is er live muziek voorzien. Vanaf 21 uur is er een fuif en zondag organiseren ze een winterbarbeque met moosebar in het gemeenschapscentrum “Rietbron Halen”. Volwassenen betalen dan 16 euro en kinderen 9 euro. Vanaf 20 uur ‘s avonds is er nog een bar gepland.

Wie meer wilt weten surft naar de facebookpagina: https://www.facebook.com/pg/Friendsforkatia/about/