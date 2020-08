Beiaardier zoekt nieuwe deuntjes Kristien Bollen

27 augustus 2020

14u18 1 Diest Bewoners en bezoekers van Diest kunnen terug op een terrasje genieten van de deuntjes van de beiaard in de Sint-Sulpitiuskerk. Met de start van het nieuwe cultureel seizoen gaat de stad weer op zoek naar een nieuwe playlist en daar hebben ze de hulp van de Diestenaar voor nodig.

De beiaard van Diest is een juweeltje. 32 klokken werden er gegoten in 1672, door Pieter Hemony, de Stradivarius van de klokkengieters. De grootste en zwaarste klokken van de beiaard zijn nog de originele die in 1672 in de toren werden gehangen. De mensen horen dus nog altijd dezelfde klanken als 350 jaar geleden. Ondertussen kwamen er nog 15 kleinere klokken bij, gegoten door Jacques Sergeys.

Volksinstrument

De sociale rol van de beiaard ligt stadsbeiaardier, Wim Van den Broeck, heel nauw aan het hart. “De beiaard is een volksinstrument dat muziek brengt voor iedereen. Daarom zijn suggesties van de mensen ook zéér welkom. De beiaard leent zich tot een waaier van stijlen: van alle genres van hedendaagse muziek tot klassiek werk, al passen sommige moderne toonaarden niet bij de historische muziekstemming van de beiaard.”

Stuur jouw muzikale suggestie

Door welk liedje wil jij je oren laten strelen als je op een terrasje zit op de Grote Markt of als je door de binnenstad struint? Bezorg je muzikale suggesties aan cultuurraad.diest@gmail.com en dit liefst voor 30 september. De beiaardier kijkt voor elke inzending na of het technisch mogelijk is om het liedje te spelen. Nadien organiseert de cultuurraad een online stemming met de weerhouden inzendingen. Stem dus zeker mee en wie weet weerklinkt jouw tip binnenkort in de binnenstad!