Beheersplan voor Citadel is eerste opstapje naar herbestemming Tom Van de Weyer

18 juni 2019

20u31 4 Diest De stad Diest heeft een beheersplan klaar voor de Citadel. Zo’n plan is nodig om in de toekomst subsidies te krijgen bij Onroerend Erfgoed. Een herbestemming staat er niet in, maar wel al enkele aanwijzingen om de historische site op te waarderen.

Het plan werd opgesteld door het ontwerpbureau Origin Engineering & Architecture bvba-Landmax en kost 58.000 euro, waarvan Diest 36.000 euro betaalt. Bart Severi van de dienst Wonen en Ondernemen stelde het voor in de gemeenteraad. “De Citadel is uiterst waardevol omdat ze in haar tijd een toonbeeld was van militaire bouwkunde en vandaag is het de enig overgebleven bakstenen citadel. Het plan voorziet de herbestemming van het voormalig militair domein naar een gemengd stedelijk gebruik, met respect voor de waarde van het erfgoed”, aldus Severi.

Wat er op de Citadel moet komen zal het stadsbestuur bepalen, maar het plan geeft al enkele concrete aanwijzingen om het erfgoed te vrijwaren. Zo wordt aanbevolen om het paradeplein opnieuw aan te leggen met kasseien, wat het historisch karakter van de site benadrukt. “We hebben al problemen genoeg met de kasseien in het begijnhof”, merkte Murat Celik (sp.a) op. “Denk eerst goed na voor je het paradeplein op zulke manier heraanlegt. Het moet toegankelijk blijven voor iedereen.”

De trappen van de tenailles worden opnieuw bruikbaar gemaakt voor bezoekers. In enkele bastions worden dichtgemetselde gaten weer open gemaakt. In de courtines moet betere lichtinval komen. In het bos worden streekeigen bomen aangeplant. “Hier en daar zullen enkele oude exoten gerooid worden, maar selectieve uitdunning is gebruikelijk in bosbeheer”, zegt Severi.

“In het plan staat de loods aangeduid als een storend element. Nochtans gaan daar heel wat evenementen door. De loods wordt toch niet afgebroken?” vroeg Sofie Colemont (Groen). “Het plan loopt over een termijn van 24 jaar. Er gaat niet onmiddellijk een sloophamer tekeer”, benadrukt Severi. “De stad Diest beslist mettertijd welke functie dat deel van de Citadel krijgt.”

“Zijn er eigenlijk al besprekingen met kandidaten die zich willen vestigen?”, vroeg Bieke Ceuppens (Vlaams Belang) zich af. “De volgende maanden starten gesprekken met mogelijke investeerders”, zegt burgemeester Christophe De Graef (Open Diest). “We praten ook vrijblijvend met een koepelvereniging waarvan vertegenwoordigers al actief zijn op de Citadel.”

De gemeenteraadscommissie voor de Citadel komt in het najaar samen.